В США представили проект новых санкций против России

Американский конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс предложил проект нового пакета санкций против России с названием «Акт о привлечении к ответственности Путина», передаёт РИА Новости со ссылкой на Washington Post. Он предлагает ограничительные меры против ряда российских представителей власти, силовых структур, бизнесменов и представителей СМИ.

В частности, предлагается ввести санкции в отношении пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, министра здравоохранения Михаила Мурашко, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, главы ЦИК Эллы Памфиловой, руководителя администрации президента Антона Вайно, директора ФСБ Александра Бортникова, главы Росгвардии Виктора Золотова и генпрокурора Юрия Чайки.

Кроме того, предлагается ввести санкции против ряда предпринимателей, включая Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко, а также ряд бизнесменов, связанных с ВЭБ.

Также, согласно проекту, надлежит ввести санкции против представителей СМИ, а именно Маргариты Симоньян, Владимира Соловьёва и Константина Эрнста.

Помимо этого, предлагается объявить силы, «поддерживаемые Россией» в Донбассе, террористами и признать РФ спонсором терроризма, запретить операции с российским госдолгом, ввести ограничения против проекта «Северный поток – 2» и связанных с ним организаций, приостановить вложения в диалог по кибербезопасности до прекращения атак на ведомства США и заморозить траты на диалог по стратегической стабильности до тех пор, пока Крым входит в состав России.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидает «катастрофа» и русским придётся заплатить «большую цену» в форме невиданных ранее санкций. В качестве одного из главных вариантов санкций Байден объявил невозможность для российских банков проводить операции с долларом.

По мнению американского лидера, осознание подобной угрозы должно повлиять на дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина. В то же время он предположил, что российский коллега не хочет настоящей войны, но «проверяет» Запад в ситуации с Украиной.

В свою очередь в Кремле отметили, что подобные высказывания звучат ежедневно на протяжении нескольких месяцев и могут способствовать дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины.