В США представили проект новых санкций против России

Американский конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс предложил проект нового пакета санкций против России с названием «Акт о привлечении к ответственности Путина», передаёт РИА Новости со ссылкой на Washington Post. Он предлагает ограничительные меры против ряда российских представителей власти, силовых структур, бизнесменов и представителей СМИ.
В частности,
Кроме того, предлагается ввести санкции против ряда предпринимателей, включая Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, Игоря Сечина, Алексея Миллера, Андрея Костина, Геннадия Тимченко, а также ряд бизнесменов, связанных с ВЭБ.
Также, согласно проекту, надлежит ввести санкции против представителей СМИ, а именно Маргариты Симоньян, Владимира Соловьёва и Константина Эрнста.
Помимо этого, предлагается объявить силы, «поддерживаемые Россией» в Донбассе, террористами и признать РФ спонсором терроризма, запретить операции с российским госдолгом, ввести ограничения против проекта «Северный поток – 2» и связанных с ним организаций, приостановить вложения в диалог по кибербезопасности до прекращения атак на ведомства США и заморозить траты на диалог по стратегической стабильности до тех пор, пока Крым входит в состав России.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины Россию ожидает «катастрофа» и русским придётся заплатить «большую цену» в форме невиданных ранее санкций. В качестве одного из главных вариантов санкций Байден объявил невозможность для российских банков проводить операции с долларом.
По мнению американского лидера, осознание подобной угрозы должно повлиять на дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина. В то же время он предположил, что российский коллега не хочет настоящей войны, но «проверяет» Запад в ситуации с Украиной.
В свою очередь в Кремле отметили, что подобные высказывания звучат ежедневно на протяжении нескольких месяцев и могут способствовать дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины.