В США заявили, что «связанные с Россией» хакеры проникли в сети на Украине

Хакеры, связанные с Россией, вероятно, проникли в критически важные компьютерные сети Украины, готовясь нарушить их работу в случае эскалации, пишет газета Washington Post со ссылкой на недавно рассекреченные данные разведки США. При этом доказательств причастности Москвы к данным действиям издание не приводит.

Как заявил высокопоставленный американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, среди объектов, на которые якобы нацелились злоумышленники, есть компании, предоставляющие критически важные услуги, такие как электроснабжение, транспорт, финансы и телекоммуникации. Он отметил, что целью таких действий будет либо поддержка военных операций, либо сеяние паники и дестабилизация ситуации.

Мы не знаем, намерены ли они сделать это. Но мы работаем с Украиной над усилением их киберзащиты, — сказал собеседник издания.

Как заявил другой анонимный чиновник, хакеров, которые работают на российские спецслужбы, якобы удалось засечь внутри украинских систем,и они, предположительно, разработали специальное вредоносное программное обеспечение, чтобы использовать его в отношении компьютеров на территории Украины.

Накануне DDoS-атаке подвергся ряд украинских сайтов, среди которых были ресурсы Минобороны, Вооружённых сил, Приватбанка и Ощадбанка.

До этого неизвестные хакеры взломали сайт Минобразования Украины и опубликовали на нём угрожающее сообщение на украинском, польском и русском языках. В нём говорится, что личные данные граждан попали в общий доступ и на компьютерах будут уничтожены. Неизвестные хакеры заявили, что это расплата за «прошлое, настоящее и будущее» страны. Аналогичные сообщения вскоре появились также на сайтах МИД Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия.