В США не подтвердили включение целостности Украины в свои ключевые интересы

Сохранение территориальной целостности Украины отвечает интересам глобального сообщества, а в интересах США — сохранение стабильности во всей Европе, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопрос журналистов, рассматривает ли президент США Джо Байден «текущую территориальную целостность» Украины как отвечающую «жизненно важным интересам США», передаёт ТАСС.

Я бы сказала, что, конечно, мы рассматриваем территориальную целостность Украины как отвечающую жизненно важным интересам, глобальным интересам, [интересам] глобального сообщества. А нашим интересам отвечает обеспечение стабильности во всей Европе, — сказала Псаки.

Она добавила, что не будет углубляться в дальнейшие определения, поскольку однозначно ответить на данный вопрос не представляется возможным.

Вы спрашиваете так, будто хотите получить ответ «да» или «нет». А внешняя политика содержит немного больше нюансов, — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Псаки также согласилась с утверждением пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что не стоит «предаваться экзальтированным, эмоциональным» ожиданиям от предстоящих переговоров глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. При этом, по словам Псаки, Украина станет «крупной темой обсуждения».

Переговоры Путина и Байдена анонсированы на 18:00 мск 7 декабря. Они пройдут в закрытом режиме по защищённой видеосвязи. Прямого эфира не будет, однако будут показаны первые кадры встречи. В Кремле рассчитывают на то, что разговор будет продолжительным и обстоятельным. Стороны обсудят международную повестку, Украину и расширение НАТО на восток. После переговоров с Путиным Джо Байден планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.