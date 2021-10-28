В США назвали Россию «главной и неизбежной» военной угрозой

Заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов армии США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия — это «главная и самая неизбежная» военная угроза для Соединённых Штатов Америки, передаёт CNN. Он добавил, что в арсенале РФ имеется порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок.

Генерал также отметил, что около 20% от этого количества есть на вооружении Китая. Хайтен предположил, что гиперзвуковое и ядерное оружие, которое создаёт КНР, лишь частично связано с ситуацией на Тайване. По его мнению, оно «предназначено для Соединённых Штатов».

Мы должны предполагать это, мы должны планировать это, мы должны быть готовы к этому, и именно в такое положение они ставят нас, создавая это оружие, — сказал генерал.

Ранее американское издание 19FortyFive назвало Россию страной с самым амбициозным и крупным ядерным потенциалом в мире. По мнению издания, РФ может «может убить миллиарды людей» на планете. Авторы статьи отметили, что в арсенале у Москвы 6,4 тысячи ядерных ракет, что превышает количество данного вида оружия, имеющегося у США.

По данным издания, суммарно у всех стран, обладающих таким видом вооружений, около 13,5 тысячи ракет. Только у США их 5,8 тысячи. Это значит, что на Китай, Великобританию, Францию, Израиль, Индию, Пакистан и Северную Корею приходится всего 1,3 тысячи боеголовок.