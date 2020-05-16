В США назвал главную уязвимость Путина в вопросе войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/a5ee2614-9771-11ea-8df4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Стратегия России по вопросу войны в Донбассе не будет иметь эффективность, потому что не учитывает изменения в украинском обществе. Об этом заявил бывший заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Дэниел Фрид во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума безопасности.

Слабость Путина в том, что он утверждает, что украинской нации не существует, кроме как в мифологии отдельных западноукраинских националистов. Украинцы имеют возможность оспорить это и внедрить лучшее правительство, — уверен Фрид.

Дипломат также указал, что украинцы ещё со времен «оранжевой революции» научились своим примером доказывать лживость российской пропаганды.

По мнению Фрида, политика руководства России по отношению к Украине обусловлена не захватом земель, а намерением «заблокировать реформистский прозападный курс Украины».

Это крайне важно для русского нарратива. Представьте себе, если бы Украина более-менее пошла тем же курсом, которым 30 лет назад пошла Польша. Такая Украина нанесла бы сокрушительный удар путинизма, так бы продемонстрировала россиянам, что альтернативный путь возможен и для них, — добавил он.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Тогда же к России был присоединён Крым. На полусотрове весной 2014 года был организован референдум, большинство местных жителей проголосовало за вступление в состав РФ.

Мировое сообщество референдум не признало, заявив о нарушении норм международного права, и рассматривает регион как часть Украины, писал NEWS.ru.