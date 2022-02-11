В СР рассказали о самочувствии Миронова на фоне госпитализации Зюганова

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов прекрасно себя чувствует и продолжает работать в Государственной думе. Об этом NEWS.ru рассказала пресс-секретарь политика Эмилия Затолочная. Ранее в больницу попали лидеры ЛДПР Владимир Жириновский и КПРФ Геннадий Зюганов.

Сергей Михайлович себя прекрасно чувствует, работает каждый день в Государственной думе и сегодня так же работает там же. Он общается с гражданами и ведёт приёмы по видеосвязи из Госдумы, но он работает каждый день, — сообщила она.

Представитель Миронова отметила, что политик сначала переболел коронавирусом, потом сделал прививку, а сейчас планирует ревакцинацию. При этом пока неизвестно, когда точно он сделает бустерный укол.

11 февраля стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов попал в больницу. По словам пресс-секретаря политика, он проходит плановую госпитализацию в связи с признаками простудного заболевания. Выписать политика планируют «через пару-тройку дней».

Зюганов попал в Центральную клиническую больницу, где также с 2 февраля находится на лечении заражённый коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Минздрав оценил состояние здоровья главы ЛДПР как стабильное.