В СПЧ прокомментировали идею выдвинуть Навального на Нобелевскую премию

https://static.news.ru/photo/4b5bb828-f8f2-11ea-9453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Оппозиционер Алексей Навальный не может получить Нобелевскую премию, так как там нет подходящей для него номинации. Такое мнение высказал член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод.

Алексей Навальный является активным оппозиционным политиком, но такой номинации «оппозиционный политик» Нобелевская премия не предусматривает. Поэтому, я считаю, что Нобелевский комитет должен найти более подходящую кандидатуру для данной премии, — отметил политик в интервью РИА Новости.

По его словам, на эту премию должны претендовать люди, которые способствовали миротворчеству. Он также добавил, что выдвижение на премию мира президента США Дональда Трампа выглядит странно. Американский лидер пытался осуществить переворот в Венесуэле.

Кроме того, Брод подчеркнул, что премия начала носить крайне политизированный характер.

Ранее профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил, что Навальный был выдвинут номинантом на Нобелевскую премию мира.

Вручение Нобелевской премии проходит в Швеции ежегодно 10 декабря по пяти направлениям. Процесс выдвижения кандидатур начинается в сентябре и заканчивается 31 января следующего года. По правилам премии, оглашаются только имена лауреатов. Имена тех, что был номинирован, но не получил премию, можно узнать только спустя 50 лет после церемонии вручения.

44-летний Навальный потерял сознание в самолёте Томск — Москва 20 августа. Российские врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты заявили, что россиянин был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Международное сообщество требует от Москвы расследования произошедшего с Навальным. На что представители Кремля сообщают, что пока оппозиционер был на территории РФ, ядов в его организме обнаружено не было. Москва требует от Берлина предоставить данные, ставшие основаниями для выводов об отравлении.

Как писал NEWS.ru, ОЗХО предоставит Берлину техническую помощь при расследовании ситуации с Навальным.