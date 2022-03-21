В Совфеде заявили об основаниях для уголовного дела против ГП Украины

Сенатор Александр Башкин заявил, что у Следственного комитета РФ есть все основания для возбуждения уголовного дела против должностных лиц Генпрокуратуры Украины. Так он прокомментировал поступившее в адрес Совфеда письмо из украинского надзорного органа о том, что ряд российских сенаторов подозреваются в «уголовном правонарушении» из-за поддержания ратификации с ЛНР и ДНР о взаимной дружбе и помощи, сообщает РИА Новости.

В письме на четырёх листах перечисляются основания для признания российских политиков в уголовном преступлении. Хотя, отмечает Башкин, речь идёт всего лишь об обычной работе Совета Федерации.

Попытки обвинить российских граждан в уголовных преступлениях за их законную деятельность на территории России — это преступное посягательство на закон и может подпадать под юрисдикцию российского правосудия, — отметил сенатор.

Башкин выразил уверенность, что российские надзорные органы «внимательно изучат это деяние».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Гордону вменяется несколько уголовных статей, в частности, это касается распространения ложной информации.