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В Совфеде заявили об основаниях для уголовного дела против ГП Украины

Сенатор Башкин заявил об основаниях для уголовного дела против Генпрокуратуры Украины
21:49, 21 марта 2022
В Совфеде заявили об основаниях для уголовного дела против ГП Украины Сенатор Александр Башкин Фото: council.gov.ru
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Сенатор Александр Башкин заявил, что у Следственного комитета РФ есть все основания для возбуждения уголовного дела против должностных лиц Генпрокуратуры Украины. Так он прокомментировал поступившее в адрес Совфеда письмо из украинского надзорного органа о том, что ряд российских сенаторов подозреваются в «уголовном правонарушении» из-за поддержания ратификации с ЛНР и ДНР о взаимной дружбе и помощи, сообщает РИА Новости.

В письме на четырёх листах перечисляются основания для признания российских политиков в уголовном преступлении. Хотя, отмечает Башкин, речь идёт всего лишь об обычной работе Совета Федерации.

Попытки обвинить российских граждан в уголовных преступлениях за их законную деятельность на территории России — это преступное посягательство на закон и может подпадать под юрисдикцию российского правосудия, — отметил сенатор.

Башкин выразил уверенность, что российские надзорные органы «внимательно изучат это деяние».

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Гордону вменяется несколько уголовных статей, в частности, это касается распространения ложной информации.

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