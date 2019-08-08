https://static.news.ru/photo/1d34430c-b9e2-11e9-bc70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава комиссии Совета Федерации РФ по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что Соединённые Штаты устраивают провокации для оказания влияния на выборы в Мосгордуму.

Мы говорили уже раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния, — сказал Климов на заседании рабочей группы.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции солидарности с не допущенными до выборов в Мосгордуму независимыми кандидатами. Столичный избирком отказал им в регистрации, заявив, что собранные ими подписи были фальшивыми, не приняв доводов самих подписантов о том, что они действительно самостоятельно расписывались в поддержку кандидатов. Оба мероприятия закончились жёстким разгоном со стороны полиции и Росгвардии. Было задержано более тысячи человек.

Как ранее писал News.ru, Сергея Фомина, находившего в розыске по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, задержали и доставили в Следственный комитет РФ.