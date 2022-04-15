В Совфеде заявили о тысячах националистов на Украине

Член Совета Федерации Андрей Климов дал оценку количеству националистов, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины на стороне Киева. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что речь идёт о тысячах человек, но точное количество называть нельзя.

Есть оценочные некие данные, потому что я боюсь, что ни в Киеве, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне никто не знает, сколько их там. В любом случае, речь идёт о тысячах человек, которые группируются в разных местах. Они прошли военную подготовку и находятся на крайне националистических позициях, некоторые из них фанатики, — сказал политик.

Климов уверен, что эти люди имеют хорошую мотивацию и собираются продолжать «агрессивные боевые действия террористического характера в отношении как российских граждан, так и украинских граждан, которые, с их точки зрения, являются врагами их идеологии». По его мнению, для них лучшим вариантом будет сложить оружие и предстать перед судом, что позволит им сохранить жизнь.

Если они будут продолжать сопротивляться с оружием в руках или будут пытаться совершать преступные деяния, то они будут уничтожены в соответствии с международным правом тоже, потому что такого рода нелюди ещё по Нюрнбергскому трибуналу являются военными преступниками и эти преступления не имеют срока давности, — добавил сенатор.

Он подчеркнул, что Россия способна успешно бороться с такого рода противником. В пример он привёл Сирию, а также ситуацию, когда «террористы безобразничали» на Кавказе. По его словам, борьба проходит при помощи войсковых операций и операций спецслужб полицейского характера.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что одной главных задач ВС РФ в ходе военной операции на Украине является уничтожение националистических батальонов. По его словам, в тех районах Украины, где нет нацбатов и «гражданское население не берётся в заложники», уже налаживается мирная жизнь.