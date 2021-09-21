В Совфеде заявили о «тысячах» доказательств вмешательства в выборы

Сенатор Андрей Климов заявил, что власти имеют тысячи конкретных доказательств противоправной деятельности по дискредитации выборов в России. Как сообщил он в ходе заседания комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, в перечень нарушений входят как попытки зарубежного давления на российские власти в период регистрации кандидатов в депутаты Госдумы, так и итоговые публичные заявления иностранных лиц о непризнании выборов, пишет «Парламентская газета».

Уже сам перечень видов совершённых правонарушений занимает немало времени. Но под каждым из этих видов десятки, сотни, а порой даже тысячи конкретных доказательств противоправной деятельности, зафиксированных в том числе и нашей мониторинговой группой, — сказал Климов.

В качестве примеров вмешательства сенатор назвал попытки распространения ложной информации о ходе выборов со стороны зарубежных политических деятелей, СМИ, социальных сетей, а также их массовые призывы к непризнанию итогов выборов ещё до начала голосования.

Также комиссия выявила факты ведения незаконной агитации со стороны зарубежных лиц, организаций, иностранных агентов непосредственно в дни голосования, намеренное провоцирование противоправных действий, в том числе призывы к беспорядкам и проведение кибератак на цифровые ресурсы ЦИК.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не удалось дискредитировать избирательную систему в России, несмотря на кибератаки и откровенное вмешательство в выборы в Госдуму. Она отметила, что большое количество кибератак велось на Центризбирком России и половина из них была зафиксирована с территории США.

Выборы в нижнюю палату российского парламента проходили в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем на выборах в Госдуму. Меньше других проиграла ей КПРФ, показавшая второй результат — 18,93%. Примерно с одинаковым результатом завершились выборы для ЛДПР (7,55%) и партии «Справедливая Россия — За правду» (7,46%). Пятипроцентный электоральный рубеж также преодолела партия «Новые люди» (5,32%). Официальные итоги выборов ЦИК РФ озвучит 24 сентября. Отмечается, что все названные партии будут представлены в Госдуме.