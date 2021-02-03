В Совфеде заявили, что США видят угрозу во всём, что касается РФ

https://static.news.ru/photo/910faba8-65f9-11eb-8356-96000091f725_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Штаты видят скрытую угрозу во всём, что касается России, поэтому на разного толка «обеспокоенности» со стороны Вашингтона не стоит обращать внимания. Об этом в разговоре с журналистами сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ранее представители Госдепа заявили, что США оценивают предполагаемые угрозы, которые могут исходить от РФ.

Первый замглавы международного комитета Совфеда, комментируя высказывание американцев, отметил, что обращать внимание на подобные заявления не стоит. По его мнению, Штаты сами сначала должны определиться, где они видят угрозы. Потом эти сведения им следует предъявить России. И уже на это Москва сможет ответить, имеют ли беспокойства Госдепа под собой какие-то основания.

Это такая размытая фраза, для США любая тема, касающаяся России, представляет «угрозу», — цитирует Джабарова РИА Новости.

Как передавал NEWS.ru, Россия или Китай могут стать в будущем противниками США в ядерном конфликте, считает глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард. Он подчеркнул, что с момента развала Советского Союза американцы не рассматривали военный конфликт с русскими, но теперь ситуация изменилась.