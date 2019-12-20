https://static.news.ru/photo/f8a711d2-23e4-11ea-b5af-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Американские санкции не смогут серьёзно повлиять на строительство газопровода «Северный поток-2». Такого мнения придерживается первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По словам сенатора, ограничения могут несколько затормозить окончание строительства, поскольку швейцарская компания отказалась продолжать работы по прокладке труб по морскому дну. Однако Джабаров назвал это преодолимым препятствием.

Свято место пусто не бывает. Конечно, придёт другой партнёр. Или мы сами партнёра найдём, — цитирует сенатора «Интерфакс».

Джабаров добавил, что Вашингтон своими санкциями лишь настроит против себя европейские страны, в частности, Германию.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз осудил введение Штатами экономических ограничений в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода. В ЕС подчеркнули, что они ведут законный бизнес.