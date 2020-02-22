https://static.news.ru/photo/5be73c3e-556a-11ea-886a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вашингтон готовит почву для того, чтобы разместить новое ядерное оружие в Европе и поэтому провели манёвры, имитирующие ядерную атаку России по европейской территории. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Тут смысл не только в желании в очередной раз попугать нас своим «миролюбием», о котором постоянно твердят, представляя свои учения и размещения новых вооружений и сил под предлогом ответа, — цитирует сенатора РИА Новости.

Косачёв уверен, что США нужно готовить почву для размещения нового ядерного оружия в Европе. При этом Вашингтону надо заставить европейцев самих попросить об этом «старшего брата».

Пентагон в субботу сообщил об учениях американских военных, во время которых они отрепетировали возможный ядерных удар Москвы по странам НАТО. Манёвры включали в себя и ответ Штатов, который подразумевал ответную атаку ядерного арсенала США по территории РФ. Как пояснил представитель американского военного ведомства, Соединённые штаты беспокоили сообщения о новом российском вооружении и разработках и, в том числе поэтому, было принято решение о модернизации оружия США.

Косачёв считает, что в данной ситуации Вашингтон преследует сразу несколько целей. Одной из них является желание поддерживать градус страха перед Россией на постоянном и высоком уровне.

Проводя учения по ядерному «ответу» на атаку врага, тем самым вы внушаете людям, что такая атака вполне вероятна, и надо не договариваться и не подписывать договоры по контролю над оружием, — пояснил он.

Во-вторых, это попытка успокоить некоторые страны НАТО, переживающие, что за них некому заступиться при конфликте с РФ. Как отметил сенатор, у определённых членов Альянса уже последние 40 лет нет иной «внешней политики», а «отказаться от русофобских истерик отказаться и общаться с Россией как с любым другим государством» они не хотят.

Как писал NEWS.ru, ранее в МИД РФ отреагировали на отработку США ядерного удара по России.