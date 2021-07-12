В Совфеде события в Казахстане назвали бунтом, нацеленным на госпереворот

Бунтом, нацеленным на насильственный захват власти, назвал развитие начавшейся 2 января как гражданский протест истории вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. По его словам, в ОДКБ это также классифицировали как внешнюю агрессию с террористическим компонентом. Своё мнение сенатор высказал в интервью, опубликованном на сайте газеты «Ведомости».

Косачев заострил внимание на том, что протестующие дважды «не заметили» действия властей Казахстана в ответ на их социально-экономические и политические требования.

Это значит, что это уже не протест, связанный с определёнными экономическими или политическими сюжетами, это уже бунт, который нацелен на государственный переворот и насильственный захват власти. Это меняет ситуацию, — заявил сенатор.

Он отметил, что ОДКБ направило в страну миротворческую миссию по простой и очевидной причине: организация впервые за время своего существования получила запрос на проведение подобной операции.

И впервые этот запрос основывался на классификации событий как внешней агрессии, включающей в себя террористический компонент, — резюмировал сенатор.

Он напомнил, что ОДКБ впервые развёртывает подобную миссию «по простой и очевидной причине: организация впервые в своей истории получила запрос на проведение такой операции». «И впервые этот запрос основывался на классификации событий как внешней агрессии, включающей в себя террористический компонент», — отметил сенатор.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы Казахстана.