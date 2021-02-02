В Совфеде считают, что Запад может заменить Навального его женой Юлией

https://static.news.ru/photo/bc2ddb74-6546-11eb-8d63-96000091f725_660.jpg Фото: https://www.instagram.com/yulia_navalnaya

Если 44-летний оппозиционер Алексей Навальный получит реальный срок заключения, то страны Запада могут сделать ставку на его супругу Юлию. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Решение за судом, на Западе понимают, что если Навальный будет отбывать реальный срок, ставка может быть сделана на его жену, — цитирует сенатора РИА Новости.

По его словам, под неё подводятся различные мероприятия. Климов считает, что протестные акции являются только верхней частью айсберга. Противники России хотят сдержать развитие страны, а максимальная цель — раздробить Россию, чтобы такого единого государства не было на карте мира.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после прилёта из Германии. Его отвезли в отдел полиции города Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день прошло выездное заседание Химкинского горсуда, оппозиционера заключили под стражу на 30 суток. Он находится в следственном изоляторе «Матросская Тишина». Навальный был задержан за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». 29 декабря блогера объявили в розыск.

2 февраля проходит суд, на котором Навальному могут заменить условное наказание на реальное. УФСИН просит приговорить блогера к 3,5 года лишения свободы, писал NEWS.ru.

Навальный отбывает два условных срока одновременно. 8 февраля 2017 года он был приговорён Ленинским районным судом Кирова к пяти годам заключения условно и 1,5 года испытательного срока по делу «Кировлеса», а 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу «Ив Роше»: оппозиционер получил 3,5 года условно с испытательным сроком в пять лет.