https://static.news.ru/photo/4d424f9e-23c3-11ea-b382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал заявление американского Минфина о вступлении в силу санкций США против «Северного потока — 2». По его словам, это вызов не только России, но и всей Европе.

Совершенно понятно, что это не столько санкции против России, сколько санкции против Европы. Это экономическая война, попытка не просто остановить «Северный поток — 2», но и переориентировать Европу на американский сжиженный газ, — пояснил он в беседе с RT.

Парламентарий выразил надежду, что позиция Германии по этому вопросу останется непоколебимой. Он подчеркнул, что Москва найдёт «решения и правового, и экономического свойства для того, чтобы обойти эти санкции».

У меня в этом нет сомнений, — заключил сенатор.

Ранее NEWS.ru писал, что санкции против «Северного потока-2» вступили в силу. Документ требует, чтобы стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более, должны сделать так, чтобы эти суда перестали работать на строительстве газопроводов.