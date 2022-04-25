В Совфеде рассказали, сколько США потратили на «анти-Россию» на Украине

Вашингтон ещё задолго до спецоперации РФ потратил свыше $4 миллиардов, чтобы превратить Украину в «анти-Россию, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что развитию русофобии способствовали скандалы, искусственно созданные спецслужбами США, Великобритании, Германии и других стран начиная с двухтысячных.

Сами американцы не скрывали, например, что для превращения Украины в анти-Россию они инвестировали задолго до нынешних событий свыше 4 миллиардов долларов, — сказал Климов.

Ранее президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры РФ 25 апреля обвинил Запад в безуспешных попытках расколоть страну изнутри. Он призвал Генпрокуратуру пресекать все вмешательства во внутренние дела России и не допускать распространения недостоверной информации в интернете. Глава государства подчеркнул, что ситуация на Украине сплотила россиян, которые поддерживают Вооружённые силы РФ, обеспечение безопасности страны и своих сограждан в Донбассе.

Тем временем член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов в ходе XI Форума безопасного интернета выступил за создание межведомственного органа против информационной войны. По его словам, в этом противостоянии не должно быть деления между госорганами, которые работают «внутри страны» и «снаружи». Он подчеркнул, что должна быть единая межведомственная система.