В Совфеде рассказали об опасениях от переговоров между Россией и Украиной

Переговоры представителей России и Украины могут быть лишь способом Киева потянуть время до прибытия иностранных наёмников и зарубежных боеприпасов, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Тем не менее он похвалил украинскую сторону за стремление сесть за стол переговоров, пишут «Народные Новости».

Переговоры идут, результаты пока неясны. Радует то, что они хотя бы приехали, но у меня есть сильное подозрение, что переговоры станут затяжкой времени. Украина рассчитывает, что за это время, пока она будет затягивать процесс и отказываться от переговоров, ей начнет поступать оружие из стран НАТО, иностранные добровольцы, наемники приедут. Все переговоры будут вестись с прицелом на то, что они будут любой ценой затягиваться для того, чтобы поднакопить силы, — высказался Джабаров.

Ранее стало известно, что делегация Киева прибыла к месту переговоров с Россией в Гомельской области.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признался, что не сильно верит в результативность встречи с российской делегацией в Белоруссии. Он заявил при этом, что это «хоть и маленький, но шанс», «пусть попробуют».

В свою очередь Совбез ООН 27 февраля принял процедурную резолюцию с призывом провести чрезвычайную специальную сессию Генассамблеи по ситуации на Украине. Правилами предусмотрено, что заседание должно начаться в течение 24 часов с этого момента.