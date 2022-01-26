В Совфеде рассказали о возможной военной помощи Донбассу

Оказание Донбассу военной помощи со стороны России возможно, но речь при этом будет идти о предоставлении только оборонительного вооружения. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, его слова приводит РИА Новости.

Речь может идти об оборонительном вооружении, — сказал сенатор.

Он отметил, что украинские власти давно готовят военную провокацию на юго-востоке страны. При этом напомнил, что в данном регионе проживает свыше 700 тысяч российских граждан и РФ «не может их бросить».

Джабаров добавил, что Запад поставляет вооружение украинской армии, поэтому у жителей Донбасса должна быть возможность защитить свои дома и семьи. И они не должны оказаться в этой ситуации с «берданками и охотничьими ружьями».

Ранее идею поставки отдельных видов вооружений самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) высказал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, только в этом году из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину, которыми привезли ракетные комплексы, гранатомёты, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое. Кроме того, туда прибывают военные инструкторы. Он отметил, что «Единая Россия» с огромной тревогой относится к «накачиванию Украины западным летальным оружием».