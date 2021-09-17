В Совфеде рассказали, когда Украину возглавит пророссийский президент

Пророссийский президент, рано или поздно, возглавит Украину, так как за 30 лет антироссийской политики, а в последние семь лет — руссконенавистнической, Украина не стала демократической, процветающей и экономически развитой страной, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма в Совфеде Сергей Цеков. Спикер отметил, что это может произойти «через пять, 10 и даже через 50 лет. Но даже полвека является коротким историческим периодом».

Это заставляет народ Украины задуматься. Через некоторое время люди поймут, что Украину, как государство, создавала Российская империя, а потом СССР. Территориально создавали, сделали её самой развитой республикой Советского Союза. Жители страны вспомнят, что Украина успешно развивалась только когда дружила с РФ. И только дружба с РФ поможет Украине выбраться из нынешней ямы, — подчеркнул Цеков.

Он отметил, что при всех разговорах о стремлении в Европу и о помощи со стороны США Украина не превратится в преуспевающее государство.

Но это произойдёт, когда США, например, бросят Украину. Штатам может показаться, что им нет дела до Киева, как и Европе. Всё это в комплексе приведёт Украину к дружбе с РФ, — резюмировал Цеков.

Цеков также назвал причины вероятного развала Украины в будущем. По его словам, это произойдёт не по «вине» России, а на фоне политики киевских властей во главе с президентом страны Владимиром Зеленским. Таким образом член Совфеда отреагировал на слова экс-главы областной военно-гражданской администрации Луганской области Георгия Туки, заявившего о стремлении РФ разделить Украину на восемь частей. Цеков подчеркнул, что Тука подобными фразами просто пытается напомнить о себе.

Накануне Тука заявил, что Россия работает над сценарием создания новых народных республик по типу ДНР и ЛНР на Украине. По его словам, Кремль намерен разделить государство на восемь частей. При этом Тука уточнил, что подобное положение дел вовсе не означает прекращения работы со стороны РФ в этом направлении. Экс-глава администрации отметил, что для такого разделения Украины Москве не обязательно задействовать вооружённые силы — события могут развиваться по крымскому сценарию 2014 года или же по сценарию Донбасса.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского о вероятности войны между Москвой и Киевом. По её словам, заявления украинского лидера страдают отсутствием логики и клишированностью.