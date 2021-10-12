В Совфеде прокомментировали заявление японского премьера о Курилах

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В обмен на визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву американскую визу получил и. о. замдиректора департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Константин Воронцов. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее Нуланд находилась в российском санкционном списке, и в выдаче российской визы ей отказывали. О том, что Нуланд с высокой долей вероятности получит российскую визу и приедет в Москву, стало...