В Совфеде прокомментировали заявление японского премьера о Курилах
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:30, 12 октября 2021
Фото: admkurilsk.ru
Читайте нас в Google Новости
Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет его страны распространяется и на Курильские острова, ориентировано на «внутреннее пользование», но при этом отрицательно сказывается на отношениях с Россией. Так его прокомментировал для телеканала «360» Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он сообщил, что вопрос о Курильских островах поднял президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
Прошло 75 лет после окончания Второй мировой войны, а мирного договора с Японией нет. Но если ставится вопрос таким образом, что сначала острова, а потом договор, то это путь тупиковый. Вряд ли Россия на него пойдет. Я думаю, что новый премьер-министр Японии сам придёт к этому выводу, но для этого нужно время, — рассказал Джабаров.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, который занял свой пост только 4 октября, заявил, что суверенитет Японии распространяется на южные острова Курильской гряды. Он выразил настойчивое желание разрешить проблему принадлежности островов и готов упорно вести переговоры с Россией, опираясь на те договорённости, которые ранее уже были достигнуты.