https://static.news.ru/photo/8c4d06f8-3434-11ea-bb17-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трагический инцидент с крушением украинского Boeing 737 должен быть закрыт после признания иранской стороной своей вины в произошедшем. С таким заявлением выступил глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

По словам дипломата, признание ошибки, которое пусть и произошло не сразу, достойно того, чтобы быть принятым. Погибших людей, говорит Косачев, уже не вернуть, и все стороны должны вынести верные уроки из случившейся трагедии.

Инцидент, как отмечает глава комитета Совфеда, должен быть закрыт в том случае, если расшифровка чёрных ящиков и дальнейшая работа следствия не докажут преднамеренность действий со стороны военных Ирана.

А оснований логического характера на то нет и быть не может. Инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты всеми заинтересованными сторонами, — приводит слова Косачева «Интерфакс».

Как ранее писал NEWS.ru, правительство Ирана сообщило о том, что пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» был сбит «непреднамеренно».

Причиной трагедии стал «человеческий фактор», следует из официального сообщения иранских властей.