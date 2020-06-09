В Совфеде прокомментировали планы Румынии объявить РФ враждебной страной

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал национальную стратегию обороны Румынии, в которой говорится о вызовах, создаваемых Россией.
В документе, одобренном Высшим советом обороны страны, написано, что наращивание РФ военного потенциала создаёт серьёзные вызовы. По словам Цекова, в новых оборонных документах, разрабатываемых Румынией, Россию называют враждебным государством. При этом сенатор подчеркнул, что история показывает то, что ситуация всегда была совершенно противоположной.
Именно Румыния всегда была враждебна по отношению к России, — заявил он.
Цеков отметил, что действия РФ в подобных ситуациях носят исключительно оборонительный характер,
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Румынии могут признать Россию враждебным государством и угрозой для региона. Речь идёт о национальной стратегии обороны страны на 2020–2024 годы, одобренной президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Россия в документе упоминается в разделе «Угрозы».
Добавьте наши новости в избранные источники