В Совфеде прокомментировали обвинения Польши в адрес России

https://static.news.ru/photo/9400f394-2724-11eb-868f-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попытки испортить репутацию России в Европе с помощью обвинений, которые выдвигают польские власти в адрес Москвы, циничны и не новы. Претензии Варшавы при этом ничего общего с реальностью не имеют. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По мнению сенатора, сейчас Польша является одной из наиболее антироссийски настроенных стран Европы. При этом Варшава продвигает эту линию на уровне государственной политики.

Неприемлемо и не имеет никакого отношения к реалиям. Так что это из серии «с больной головы на здоровую». Можно найти десятки, а быть может, и сотни официальных заявлений официальных польских политиков, дискредитирующих Россию и дискриминирующих её репутацию. Смысл такой политики — выставить Польшу в качестве авангарда борьбы «демократического Запада» с «авторитарным Востоком», а также заручиться дополнительной поддержкой союзников в роли «прифронтового государства Польша», — сказал Косачев ТАСС.

Поводом для комментария Косачева стали публикации в СМИ о том, что пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин назвал Россию самой большой угрозой для Польши. При этом, по словам представителя спецслужб, Кремль всячески выставляет польскую сторону как проблему для всего Евросоюза. Речь идёт, как отметил Жарин, о «разведывательной деятельности, провокациях, дипломатических выпадах и хакерских атаках» со стороны Москвы.

Также пресс-секретарь подчеркнул, что Польша является «самой важной» страной в Восточной Европе и самой большой страной на восточном фланге НАТО, писал NEWS.ru.