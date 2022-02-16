В Совфеде назвали лицемерием обращение президента США Байдена к россиянам

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал лицемерным обращение американского президента Джо Байдена к россиянам. По его словам, заверения в том, что США являются врагом России, странно звучат на фоне санкций, ухудшающих качество жизни россиян, передают «Известия».

Понимаете, это пустые слова. Надо делами доказывать, что он считает российский народ дружественным. Мы всегда готовы поддержать такую линию, — подчеркнул Джабаров.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США, НАТО и Украина не угрожают России и её гражданам, а сам он не верит, будто граждане РФ хотят войны. Он обратился к гражданам России, заверив их в том, что США не являются их врагом, и подчеркнул, что согласен с предложением России решать ситуацию вокруг Украины дипломатическим путём. В то же время Байден отметил, что возможность «атаки» РФ на Украину всё ещё остаётся, но никаких доказательств этому так и не привёл.

В последние месяцы Украина и страны Запада обеспокоены в связи с «усилением агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва неоднократно эти обвинения отвергала.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.