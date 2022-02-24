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В Совфеде прокомментировали новые санкции США против РФ

Сенатор Цеков: санкции США против России обернутся против Вашингтона
23:14, 24 февраля 2022
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против РФ Сергей Цеков Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
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Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что санкции США в отношении России обернутся против них же. Москву новыми ограничениями не запугать, отметил он в беседе с РИА Новости.

Так политик отреагировал на слова президента США Джо Байдена, заявившего про санкции, включающие и ограничения на экспорт в Россию.

Санкции, которые они вводят, обернутся, прежде всего, против них же. Россию этими санкциями не запугать. Мы к санкциям привыкли, — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что Вашингтон и его партнёры страдают «исключительной русофобией и русоненавистничеством».

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе обращения к нации заявил: власти страны приняли решение ввести новые санкции против РФ. Как заявил Трюдо, санкции коснутся 58 российских физических и юридических лиц. Он добавил, что Канада аннулирует все экспортные разрешения, выданные прежде РФ.

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