В Совфеде призвали жёстко ответить на санкции США

https://static.news.ru/photo/04a8aee4-7b6b-11eb-abd7-96000091f725_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Вашингтон перешёл все грани допустимого, поэтому Россия должна жёстко ответить на новые санкции Запада. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Россия должна жёстко ответить на санкции США, Вашингтон перешёл все грани допустимого. Складывается такое впечатление, что для них уже всё равно, какой предлог, только бы ввести санкции, — цитирует сенатора РИА Новости.

Он добавил, что не понимает, почему обвинения в адрес России связаны с производством химического оружия, так как страна, «в отличие от США», уничтожила запасы химоружия, что было подтверждено ОЗХО. Кроме того, по словам Джабарова, непонятно, что в Вашингтоне имеют в виду под «биологическим оружием».

Как сообщал NEWS.ru, США ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с осуждённым по делу «Ив Роше» оппозиционером Алексеем Навальным. Ранее агентство DPA также сообщило, что Евросоюз «в самое ближайшее время» примет санкции в отношении руководителей ряда российских ведомств по этой же причине.