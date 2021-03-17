В Совфеде призвали возбудить уголовные дела из-за водной блокады Крыма

https://static.news.ru/photo/130e8c4a-872f-11eb-8f5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа по привлечению инициаторов водной блокады Крыма началась с письма, направленного прокурору полуострова, с требованием возбудить в отношении виновных уголовные дела. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Я недавно направил письмо прокурору Крыма, что надо против Сенченко возбудить уголовное дело, ведь против Исламова, Чубарова уже возбуждены. Но они уезжают в Европу, которая не будет их арестовывать. Ведь в Евросоюзе продолжают говорить, что в Крыму нарушаются права человека, замалчивая ситуацию на Украине. В Европе даже не смотрят на ту же водную блокаду полуострова, — цитирует ФБА «Экономика сегодня» сенатора.

Он напомнил, что до присоединения Крыма к России на полуострове «всё разрушалось», закрывались фельдшерско-акушерские пункты, разрушались школы, детские сады и другая инфраструктура.

Украина построила всего одну дорогу от аэропорта Бельбек. Но после 2014 года произошли разительные перемены: появились Крымский мост, трасса «Таврида», Севастопольский аэропорт, — заявил Цеков.

По его словам, процесс признания международным сообществом Крыма российским занимает долгое время, но жители полуострова, по словам сенатора, не унывают.

Как сообщал NEWS.ru, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением ответить на четыре вопроса об устроенных киевскими властями блокадах полуострова. Ранее Зеленский на своей странице в Twitter написал по случаю очередной годовщины присоединения Крыма к России о том, что Киев не намерен отказываться от полуострова.