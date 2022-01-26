Турчак призвал вооружить ДНР и ЛНР

Россия должна поддержать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), направив туда отдельные виды вооружения. Об этом заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, его слова передаёт канал «Россия 24».

Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии, — заявил он.

По его словам, «Единая Россия» с огромной тревогой относится к «накачиванию Украины западным летальным оружием». Так, только в этом году и только из США и Великобритании совершены десятки авиарейсов на Украину, которыми привезли ракетные комплексы, гранатомёты, стрелковое оружие, мины, боеприпасы и многое-многое другое.

Более того, под эту сурдинку на Украину в большом количестве прибывают так называемые инструкторы, кадровые военнослужащие НАТО. Среди прочих целей они готовят различные военные подразделения Украины к ведению боевых действий в городских условиях, — добавил Турчак.

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин ранее заявил, что бойцы иностранных частных военных компаний дислоцируются близ линии разграничения в Донбассе. Он также сообщил, что у линии разграничения наблюдается присутствие около 120 тысяч украинских военных. Также туда постоянно поступает военная техника.