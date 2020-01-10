https://static.news.ru/photo/fae25afe-344e-11ea-abae-fa163e074e61_660.jpg Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава комитета Совета Федерации Константин Косачев предположил, что западные спецслужбы могли иметь данные по крушению самолёта в Донбассе в 2014 году. Он заявил об этом, проводя аналогию с информированностью иностранных разведок об авиакатастрофе в Иране.

Косачев написал об этом на своей странице в социальной сети.

По словам дипломата, сравнение двух трагедий показательно как раз с точки зрения разной степени информированности западных спецслужб. В этом плане, отмечает Косачев, аналогия является крайне уместной. Он подчёркивает, что разведки нескольких стран, включая Канаду и Австралию, уже на следующий день после крушения украинского самолёта в Тегеране практически сразу начали выдавать точную информацию о случившемся. Данные, при этом, явно были взяты не из социальных сетей. Косачев говорит, что сведения спецслужбами получены от «разведки, космоса и свидетелей».

Почему же они молчали в 2014 году, когда рухнул самолёт в Донбассе? Таким вопросом задаётся дипломат.

Украина была менее интересна, чем Иран? Той же канадской разведке? Вы в это верите? Знаете, Украина по-своему права, когда говорит, что там сейчас решается судьба Запада. Ведь это факт — именно Запада, а не России. На нас «навесили» уже всё, что можно, — пишет Косачев в Facebook.

Дипломат отмечает: если правда по катастрофе в Донбассе откроется — всех ожидает мировой скандал.

Следовавший из Тегерана в Киев самолёт «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января, едва вылетев из аэропорта. На борту были граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11, 9 из которых члены экипажа), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3), Великобритании (3). Все они погибли.

О том, что самолёт случайно был подбит иранской ракетой, заявили лидеры США, Канады и Великобритании. Американская разведка засекла тепловые следы от выпущенных снарядов. Кроме того, этой версии придерживались и авиационные эксперты.