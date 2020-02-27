https://static.news.ru/photo/fab5d52e-5a00-11ea-81c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действия Турции в Сирии могут повлечь за собой нежелательные последствия и спровоцировать серьёзный конфликт с Россией. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Он предостерёг Анкару от необдуманных действий.

Назревает конфликт очень серьёзного и опасного уровня. Уже было ЧП, когда Турция сбила в ноябре 2015 года наш Су-24. Тогда Анкара принесла извинения, и отношения наших стран были восстановлены благодаря доброй воле нашего руководства, — напомнил он в интервью РИА Новости.

В том случае, если Анкара продолжит наносить удары в Идлибе, конфликта будет не избежать, отметил сенатор.

Я надеюсь, что турки не совершат повторной ошибки в отношениях с Россией, — резюмировал он.

Анкара пообещала жёстко ответить на гибель 33 турецких военных в Идлибе. Как заявил советник президента Месут Хакки, Турция готова отомстить России и объявить войну, чтобы «расчленить её изнутри», писал NEWS.ru.