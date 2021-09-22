В Совфеде предостерегли Эрдогана от заявлений про «аннексию» Крыма

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании Анкарой «аннексии» Крыма Россией — лишь дань политическим традициям, лидер прекрасно понимает, что подобные декларации с высоких трибун без последующих действий — вполне допустимая вещь, заявила NEWS.ru член Совфеда Ольга Ковитиди. Она также предостерегла главу государства от выступлений на такие темы.

Сегодня такие заявления в свете изменений в Конституции России могут рассматриваться как покушение на территориальную целостность и вмешательство в вопросы суверенного государства. Впредь с подобными выступлениями Турции надо быть чрезвычайно осторожной. Воссоединение Крыма с Россией для многих стало костью в горле. Это стратегически важный полуостров. РФ стала ещё крепче в Черноморском регионе, — считает Ковитиди.

Собеседница подчеркнула, что у Турции испокон веков имеются планы именно в Черноморском бассейне, однако вопрос принадлежности Крыма пересматриваться не будет, и Эрдоган это «прекрасно понимает», добавила сенатор.

Накануне встречи Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным в Анкаре прекрасно понимают, что есть темы, по которым для Путина вопрос закрыт. Одна из них — это Крым. Я твёрдо уверена, что слова Эрдогана — это заявление ради заявления, — резюмировала Ковитиди.

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, «аннексию» которого Анкара не признаёт. МИД Турции 20 сентября заявил, что прошедшие выборы в Госдуму в Крыму Анкара считает нелегитимными. В ведомстве указали на незаконность присоединения полуострова к России.

Ранее сообщалось, что Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму. Россия рассчитывает, что позиция Турции по этому вопросу изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Турция является партнёром России.