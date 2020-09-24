За Навального ответят: в Совфеде предложили контрсанкции для сенаторов США

https://static.news.ru/photo/fd620dee-ff03-11ea-862b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

России следует принять ответные меры в отношении американских сенаторов и парламентариев, которые предложили принять закон о санкциях против России из-за «дела Навального» или проголосуют за него. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что лично предложит коллегам утвердить «аналогичные персональные санкции». При этом, отметил политик, инициатива сенаторов противоречит здравой логике.

Это не вписывается ни в какие нормы международного права. Человек жив-здоров, клиника не дала медицинского заключения о причинах его отравления, были лишь заявления политиков — и после этого санкции? Это беспредел, — цитирует Джабарова РИА Новости.

Российский оппозиционер Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité. Туда он был отправлен самолётом санавиации 22 августа после двухдневного пребывания в омской больнице. Навального госпитализировали с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, который направлялся из Томска в Москву.

Соратники оппозиционера считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Больше двух недель Навальный провёл в коме. 7 сентября его вывели из искусственной комы и отключили от системы искусственной вентиляции лёгких, а 23 сентября выписали из клиники.

Ранее NEWS.ru писал, что группа сенаторов США — как демократов, так и республиканцев — предложила ввести санкции против российских официальных лиц. Сенаторы представили законопроект, предполагающий возможность введения ограничительных мер в отношении тех, кто имеет отношение к случаям нарушения международного права. В их числе американские законодатели называют и попытку отравления Навального.

Сенаторы также рассчитывают получить от Белого дома отчёт о финансовых делах президента РФ Владимира Путина и его ближайшего окружения.