В Совфеде посоветовали наложить на Чехию санкции за высылку дипломатов

https://static.news.ru/photo/c7a938fa-a023-11eb-b58b-96000091f725_660.jpg Фото: Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

В ответ на высылку российских дипломатов из Чехии, помимо аналогичного решения со стороны Москвы, необходимо ввести экономические санкции в отношении этой страны, считает член международного комитета Совета Федерации Сергей Цуков.

Я полагаю, Чехия должна получить отпор в виде очень серьёзных для её экономики, социальной сферы санкций. Какими будут ответные меры, определит правительство, — заявил РИА Новости сенатор.

Он подчеркнул, что на высылку российских дипломатов нужно ответить жёстко и «по персональному составу чешского посольства в России».

Как писал NEWS.ru, высылка российских дипломатов из Чехии означает, что руководство этой страны следует русофобскому курсу американцев. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он выразил уверенность, что реальных причин для такого шага не было.

Ранее вице-премьер Чехии Ян Гамачек, который временно исполняет обязанности министра иностранных дел, а также является главой МВД, заявил о высылке из страны 18 российских дипломатов. По его словам, дипломаты должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Премьер страны Андрей Бабиш заявил, что чешские власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву боеприпасов во Врбетице. Инцидент произошёл в 2014 году.