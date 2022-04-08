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В Совфеде после слов Борреля об Украине указали на кризис Евросоюза

Сенатор Ковитиди после слов Борреля об Украине указала на кризис Евросоюза
01:19, 10 апреля 2022
В Совфеде после слов Борреля об Украине указали на кризис Евросоюза Ольга Ковитиди Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
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Член Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что слова верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля по Украине говорят о глубочайшем кризисе Евросоюза. Они также противоречат принципам ООН и ОБСЕ, отметила сенатор в беседе с РИА Новости.

Боррель ранее сказал, что ситуацию на Украине можно разрешить только военным путём.

Подобное высказывание главы дипломатии Евросоюза свидетельствует о глубочайшем кризисе политической власти организации, — подчеркнула Ковитиди.

Она добавила, что позиция Борреля противоречит демократическим принципам, которые закреплены в уставах ООН и ОБСЕ.

Ранее стало известно, что Жозеп Боррель 9 апреля поставил своей целью добиться военного решения конфликта на Украине. Это первый прецедент в истории Евросоюза: подобных заявлений не делалось ни касаемо ситуации в Югославии, ни в Ираке, ни в Афганистане.

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