В Совфеде после слов Борреля об Украине указали на кризис Евросоюза

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил о важности сохранения договора о контроле над ядерным вооружением СНВ-3. На этом дипломат заострил внимание в ходе конференции Международного шиллеровского института, пишет ТАСС.

Российский посол назвал договор «золотым стандартом стратегической стабильности». На самом деле единственное соглашение, которое сегодня остаётся, — это договор СНВ-3, который отвечает национальным интересам России и Соединённых Штатов. Это золотой...