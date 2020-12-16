Сенатор Цеков предложил Западу последовать совету Путина по Крыму

https://static.news.ru/photo/a71188f4-407e-11eb-919b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Странам Запада нужно последовать совету президента России Владимира Путина и признать итоги референдума в Крыму в 2014 году, на основании которых полуостров вошёл в состав РФ. Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

По его словам, власти западных государств «наказывают» крымчан за любовь к России и желание воссоединиться с исторической родиной.

Им следует последовать совету нашего президента и признать итоги крымского референдума. Это будет с их стороны честно и справедливо по отношению к крымчанам, — цитирует сенатора РИА Новости.

Он добавил, что для самих жителей Крыма главными являются признание и помощь России. Отношение же Запада их «по большому счёту мало волнует».

Ранее в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что западным странам надо признать вхождение Крыма в став РФ не аннексией, а демократией. По его словам, Западу следует прекратить предъявлять РФ претензии по этому поводу и оставить самих крымчан в покое.

Как писал NEWS.ru, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что РФ намерена «приземлять» фантазёров из западных стран, намеревающихся распространить на Крым работу Специальной мониторинговой миссии на Украине. По его словам, российским представителям приходится постоянно давать понять западным коллегам, что им не стоит «трогать» полуостров.