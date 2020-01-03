https://static.news.ru/photo/167b6218-2fbf-11ea-9be4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров поддержал идею о возвращении на Украину российского посла. Такую идею — правда, пока неформально — высказывают в политических кругах.

В качестве одного из основных претендентов на этот пост называют заместителя главы правительства Дмитрия Козака.

Возвращение посла РФ на Украину поддерживаю. Для двух соседей недопустимо не иметь глав диппредставительств, — цитирует Джабарова РИА Новости.

Вместе с тем сенатор отметил, что не располагает информацией о возможных кандидатах на пост главы дипмиссии на Украине. Сейчас её фактически возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

Россия и Украина отозвали послов в 2014 году. Ранее, как писал NEWS.ru, готовность к такой работе выразила депутат Государственной думы от Крыма Наталья Поклонская.