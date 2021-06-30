В Совфеде поддержали слова Путина о «недружественном руководстве Украины»

Сенатор от Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о «недружественном руководстве Украины». Он поддержал российского лидера, добавив, что украинцы на сегодняшний день «оболванены», пишет Lenta.ru.

Очень правильная оценка. Властная верхушка Украины по большому счёту всегда была недружественной к России. Всю эту русофобскую и русоненавистническую политику фактически начали с первого дня независимости Украины, вытесняя русский язык, культуру и нашу общую историю из общественного поля и государственной жизни Украины. А что касается народа, то он всегда этому сопротивлялся, — подчеркнул политик.

По словам Цекова, отношения между странами ухудшились в 2014 году. Сейчас украинцы обращают внимание на западную прессу, перепечатывая их антироссийские настроения. Он надеется, что в ближайшее время у людей «откроются глаза».

Ранее президент РФ Владимир Путин во время традиционной прямой линии анонсировал планы написать аналитическую статью про историю РФ и Украины. Отвечая на вопрос о возможных переговорах с лидером Украины Владимиром Зеленским, российский лидер заявил, что с главой соседней страны ему не о чем говорить, так как Киев отдал страну под внешний контроль.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский внёс в парламент законопроект «О коренных народах Украины». Русские в этот перечень включены не были.