В Совфеде переговоры с Зеленским назвали бессмысленными

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Любые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленны, заявил член Совфеда Алексей Пушков. Это связано с текущей политикой Киева, написал сенатор в своём Telegram-канале.

Переговоры с Зеленским что в Париже, что «в любой точке Донбасса», не имеют смысла при нынешней политике Украины, ибо Киев не выполняет своих обязательств. Тем более без участия ДНР/ЛНР, — говорится в сообщении Пушкова.

Сенатор считает, что встречу лидеров стран «нормандского формата» можно устроить в столице одной из самопровозглашённых республик. При этом он сомневается, что такое приглашение примут на Украине, во Франции и Германии.

Ранее стало известно, что Украина готова к переговорам по Донбассу с участием России, Франции и Германии, присутствие на них представителей самопровозглашённых ДНР и ЛНР недопустимо. Об этом заявил пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта Алексей Арестович.