В Совфеде ожидают прогресса в отношениях с Японией при новом премьере

https://static.news.ru/photo/2c319030-e911-11ea-b136-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

В Совете Федерации ожидают, что при новом главе правительства Японии Москва и Токио продвинутся в заключении мирного договора. Об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что Россия предлагала это Японии неоднократно, но каждый раз камнем преткновения становились Курильские острова. Все японские премьеры требовали возврата этих территорий, что невозможно. Если Страна восходящего солнца получит эти территории, то там сразу же появится военная база США.

Надеемся, что, кто бы ни возглавил сейчас правительство Японии, новый премьер будет относиться к России как к полноправному партнёру, с которым нужно достичь соглашения, а не к территории, у которой можно отхватить кусок, — цитирует сенатора РИА новости.

Джабаров добавил, что тема Курил окончательно закрыта, поскольку внесённые в Конституцию России поправки запрещают отчуждение территорий.

Синдзо Абэ 28 августа официально объявил о своей отставке с поста премьер-министра Японии. Он продолжит исполнять обязанности главы правительства до тех пор, пока не будет выбран его преемник. Предполагается, что им может стать генеральный секретарь кабмина Ёсихидэ Суга.

Ранее NEWS.ru писал, что ход переговоров между Россией и Японией после отставки Абэ спрогнозировал руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По его мнению, в переговорах на некоторое время возникнет пауза. Принципиального изменения позиции Токио по островам с новым премьером ожидать не стоит.