https://static.news.ru/photo/9b796dea-5722-11ea-b012-fa163e074e61_660.jpg Олег Морозов Фото: council.gov.ru

Обвинения в «оккупации» Россией Крыма несостоятельны, так как присоединение полуострова является результатом волеизъявления его жителей. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Так он прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды, который назвал Россию агрессором на Украине и во всём мире.

Морозов напомнил, что единственным путём разрешения украинского конфликта является выполнение всех пунктов Минских соглашений и формулы Штайнмайера. Сенатор указал на то, что «там есть конкретные, связанные друг с другом пункты, которые могут быть последовательно реализованы».

Однако попытки обойти выполнение договорённостей чреваты продолжением вооружённого конфликта, предупредил член Совфеда.

И украинские власти, и поляки, и прибалты <...> опровергают эту формулу, говорят о том, что нужно искать какой-то другой формат. <...> Они фактически провоцируют продолжение вот этого бесконечного конфликта, который длится уже более пяти лет, — сказал Морозов RT.

Ранее, как писал NEWS.ru, Дуда высказал убеждённость, что Россия «по-прежнему оккупирует Крым и районы вокруг Донецка и Луганска». При этом, отметил польский лидер, агрессивная политика Кремля распространяется не только на соседнюю Украину, но и на другие государства.