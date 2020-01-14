https://static.news.ru/photo/c90881ee-36b4-11ea-b5e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эстония демонстрирует приверженность демократии в то время, как сама продолжает находиться в «американском стойле». Такую точку зрения высказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя заявление президента Эстонии о несбывшихся на Россию надеждах.

Там никакой свободы слова нет, есть абсолютная цензура и доминирование хозяина, который говорит: «Этих поставить в стойла». Пусть стоят, она, Эстония, уже давно стоит в американском стойле, — цитирует его «360»

По его словам, Эстония, зависимая от Евросоюза, оказалась в ещё более плачевном положении. Он напомнил, что у Таллина есть огромные долги перед ЕС и выразил уверенность, что власти не смогут справиться с социальными обязательствами.

Зато у них сложилось очень хорошо: людей нет, бюджета нет, экономика развалена. В ближайшее время, я хотел бы президенту Эстонии напомнить, что в этом году им придётся платить по долгам Евросоюза. Бесплатный сыр у европейцев только в мышеловке, — заключил он.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала о несбывшихся на Россию надеждах. По её словам, те изменения в настроениях, возникшие во время прихода к власти Бориса Ельцина, не оправдались. Вместе с ними рухнули и надежды на свободную и демократическую Россию, писал NEWS.ru.