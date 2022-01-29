В Совфеде ответили на угрозы Лондона изъять имущество российских олигархов

Решение Лондона конфисковать собственность российских олигархов вызовет отток капитала из Великобритании, например, в Швейцарию или Гонконг, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов. Сенатор также высказался о сомнительной законности подобных планов, пишет РИА Новости.

Президент РФ ещё несколько лет [назад] предупреждал отечественную элиту относительно рисков зарубежного размещения средств. Не секрет, что многие из них вкладывались в «Лондонград». Они наивно доверились джентльменам-англосаксам, — сказал Климов.

По мнению политика, технически реализация подобных санкций возможна, однако их законность будет под большим вопросом. Кроме того, от этого Британия сама проиграет, поскольку утратит репутацию «надёжной финансовой гавани».

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что власти Соединённого Королевства на следующей неделе расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Она добавила, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».

Согласно готовящемуся проекту ужесточения санкций, у российских олигархов в Лондоне могут отобрать собственность.