«Украина деградирует»: в СФ ответили на слова Зеленского о войне с Россией

Нынешнее заявление президента Украины Владимира Зеленского подтверждает его беспомощность и недееспособность как лидера страны. Так вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ответил на слова украинского политика о возможности полномасштабной войны с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Косачев заявил, что запугивание стран Запада агрессией Москвы и выставление Украины в роли её жертвы осталось единственным инструментом Киева. Таким образом Зеленский, по словам вице-спикера Совфеда, привлекает внимание и пытается сохранить поддержку государства.

Нынешние власти ничего не сделали для того, чтобы обеспечить инвестиционную, научную или культурную привлекательность Украины. Украина деградирует. Констатирую это с большим сожалением, но факт остаётся фактом, — добавил он.

Зеленский ранее заявил, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует. Виной тому, по его мнению, «агрессивные действия Кремля». Глава Украины отметил, что если произойдёт военное столкновение двух стран, это станет самой большой ошибкой России.

Ранее сообщалось, что главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru прокомментировал заявление Зеленского. Он полагает, что оно является, «очевидно, очередным психическим обострением» у политика либо реакцией на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2».