В Совфеде ответили на слова Обамы об утрате РФ статуса сверхдержавы

https://static.news.ru/photo/c868461c-28ed-11eb-a73d-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Ben Solomon/Global Look Press

Высказывание экс-президента США Барака Обамы в своих мемуарах о том, что Россия лишилась статуса сверхдержавы, прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, у Обамы ошибочное представление о сверхдержаве.

Бывший американский лидер написал, что РФ не может считаться сверхдержавой, поскольку не имеет достаточного количества военных баз и союзников для проецирования военной мощи на весь мир. Кроме того, её экономика практически полностью зависит от экспорта природных ресурсов.

Российский сенатор указал, что, в отличие от США, Россия не является страной-агрессором. В международных отношениях она всегда руководствуется моралью, этикой и справедливостью.

РФ была и остаётся сверхдержавой, несмотря на небольшое количество военных баз. И она не использует их для развязывания конфликтов в других странах мира. А что касается союзников, то у России они — проверенные и надёжные, а не запуганные, в отличие от американских.

У США в основном союзники по принуждению. Они их просто запугали, используя различные средства давления, как экономические, так и силовые, — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Обама рассказал в мемуарах о впечатлениях, которые на него произвели Дмитрий Медведев в бытность президентом РФ в 2008–2012 года и действующий российский лидер Владимир Путин. Медведева он назвал «олицетворением новой России», а Путина сравнил с «воспитанными по законам улиц суровыми боссами, которые в былые времена управляли Чикаго».