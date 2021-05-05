В Совфеде ответили на слова Кулебы об «аннексии» Азовского моря

https://static.news.ru/photo/3607de94-ae63-11eb-ba89-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия якобы планирует аннексировать Азовское море, прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, это очередной надуманное обвинение Киева в адрес Москвы, передаёт ТАСС.

Сенатор пояснил, что Россия обеспечивает свою безопасность в территориальных водах как в Азовском, так и в Чёрном морях на фоне возможных угроз. При этом иностранным судам не создаётся никаких препятствий, если они соблюдают определённых правила при прохождении Керченского пролива. Он подчеркнул, что этих правил придерживаются и российские суда.

Обвинение Украины как всегда надуманное, — сказал Цеков.

Политик также напомнил, что проход по Керченскому проливу и Азовскому морю иностранных военных кораблей оговорен договором между Москвой и Киевом, который был подписан в 2000-е годы. Проход таких судов возможен при обоюдном согласии России и Украины.

Ранее Кулеба в интервью телеканалу CNN заявил, что Россия может совершить «ползучую аннексию» Азовского моря. По мнению дипломата, оно в настоящее время является для РФ лёгкой мишенью. Он обвинил Москву в постоянном наращивании военного присутствия в регионе и перекрытии торговых путей.