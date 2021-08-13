В Совфеде ответили на слова экс-депутата Рады о санкциях ЕС против России

В Совете Федерации прокомментировали слова экс-депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева о санкциях Евросоюза (ЕС) против России из-за невыполнения Киевом Минских соглашений. Член комитета по международным делам Сергей Цеков заявил RT, что их выполнение прежде всего зависит от Киева.

Политик считает, что Мураев верно оценил ситуацию в отношения России, Украины и ЕС. Комментируя сказанное экс-депутатом, он напомнил о том, кто на самом деле отвечает за имплементацию Минских соглашений.

Будем надеяться — и нужно надеяться — на то, что в ЕС (во всяком случае, у ведущих стран) придёт понимание того, что главная вина за невыполнение Минских соглашений лежит на Украине, — отметил Цеков.

Ранее сообщалось, что Мураев предупредил граждан о приближающемся разделе страны. По словам бывшего парламентария, сейчас на Украине идёт мобилизация радикально настроенных граждан, они сбиваются в группы, которые смогут использовать как инструмент для раскачки ситуации и провокаций в Киеве уже ближайшей осенью.

Он также раскритиковал работу президента Владимира Зеленского. Он отметил, что испытывает «испанский стыд» за методы, которыми пользуется украинский лидер. Зеленский, по мнению политика, пришёл к власти за счёт спекуляции на чувствах украинцев, а президентский пост занял благодаря успеху «самой гениальной» избирательной кампании.