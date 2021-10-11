В Совфеде ответили на предложение Киева вернуть Крым «за пять минут»

Украина не сможет вернуть в свой состав Крым потому что этого не хотят сами жители полуострова, которые всегда мечтали о возвращении в Россию. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с Lenta.ru. Так он прокомментировал слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который заявил, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».

Возвращение Крыма невозможно ни при одном варианте развития ситуации. Более того, я убеждён, что в ближайшие десятилетия Украина не только признает территориальную принадлежность полуострова, но и начнёт дружить с Россией. Потому что в противном случае страна может просто развалиться, — предсказал Цеков.

По словам сенатора, присоединением к России недовольный только 10%-15% крымчан, остальные же всегда считали себя частью Российской Федерации и даже никогда не идентифицировали себя как украинцев.

После 14-го года начали открываться детские сады, строиться и ремонтироваться школы. Представьте: раньше большинство школ у нас было без телефонной связи, с побитыми окнами, туалетами на улице, без компьютеров. Теперь инфраструктура активно развивается, отремонтированы дороги, появилось уличное освещение. Ну какой нормальный человек захочет вернуться обратно, — аргументировал сенатор.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова Алексея Арестовича о Крыме. Он заявил, что Кремль не будет обсуждать тему принадлежности полуострова, потому что для Москвы такого вопроса не существует.