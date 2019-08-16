https://static.news.ru/photo/5a4ce836-c0e8-11e9-9b17-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал предложение МИД Польши об увеличении американских военных в стране. По его словам, в случае такого развития событий Россия может отреагировать ответными мерами.

Думаю, что в связи с этим есть смысл напомнить — в истории примеров тому тьма, чем заканчивались для Польши попытки играть несвойственную ей роль в мировой политике. Что касается России, то мы готовы к любому развитию событий, оставляя за собой применение ответных мер, — цитирует его РИА Новости .

Сенатор отметил, что сама постановка вопроса является абсурдной. По его мнению, Москва не раз демонстрировала, что не стремится прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем. В то же время он подчеркнул, что от нынешнего руководства Польши можно ожидать чего угодно, в том числе согласия на размещение американских ракет на территории страны.

Могут даже сами попросить об этом, — заключил сенатор.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что присутствие американских войск в его стране более важно, чем их нахождение в Западной Европе. Это, на его взгляд, позволяет «отпугивать» Россию, писал News.ru.